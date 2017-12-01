ЦСКА сразится с "Тосно" в Москве

ЦСКА – "Тосно"

Стадион: "ВЭБ-Арена"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Роман Галимов

ЦСКА в рамках 19 тура РФПЛ встретится с "Тосно". Армейцы на данный момент занимают третью строчку в турнирной таблице, но отставание от идущего впереди "Зенита" уже сократилось до одного очка после того, как питерцы проиграли в Москве "Спартаку". До лидера "Локомотива" все также семь очков, но уже в этом туре железнодорожники столкнутся с "Рубином", который по своему обыкновению выстроит оборонительные редуты у своих ворот и постарается сыграть в свою любимую ничью 0:0. Поэтому для ЦСКА крайне важно победить "Тосно", который на данный момент занимает место в стыках, хотя временами демонстрирует хорошую игру. Помочь армейцам должен Венрнблум, который после перехода на позицию форварда забил в двух матчах три мяча. Также швед отличался и в Лиге чемпионов.

"Тосно" занимает 13 место, однако плотность в турнирной таблице такова, что команду из Ленинградской области от пятого "Ахмата" отделяют только пять очков. Поэтому ни один клуб, кроме первой пятерки, не может чувствовать себя спокойно. Несколько неудачных результатов могут сильно пошатнуть позиции середняков, аутсайдеры же могут приблизиться к еврокубковой зоне, если у них будет победная серия.

"Тосно" после разгрома от "Зенита" дал бой "Арсеналу". Вышедший в том матче на замену Марков сделал хет-трик за 24 минуты, принеся своей команде важнейшую победу. Теперь команде Парфенова предстоит сыграть против двух московских клубов ЦСКА и "Локомотива".

Интересные факты противостояния:

В первом круге ЦСКА выиграл у "Тосно" 2:1, эта встреча стала первой в истории противостояния команд.

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко может провести сотую игру в РФПЛ.

ЦСКА в текущем сезоне РФПЛ выиграл на своем поле только три игры из восьми.

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Головин, Дзагоев, Кучаев, Вернблум.

"Тосно": Юрченко, Кутин, Буйволов, Дугалич, Чернов, Карницкий, Галиулин, Полетанович, Мирзов, Марков, Заболотный.

Прогноз на матч:

ЦСКА является фаворитом матча, но легко армейцам не будет. "Тосно" создал москвичам проблемы в первом круге, в целом команда способна отобрать очки у любого соперника, если у нее пойдет игра.

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 1.40, на ничью – 4.60, на "Тосно" – 8.70.

Вячеслав Горбачев

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