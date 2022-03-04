ЦСКА сразится со "Спартаком" и другие пары 1/4 финала Кубка России
Завершилась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка России.
Матчи этого раунда турнира пройдут 19 апреля.
ЦСКА (Москва) – "Спартак" (Москва)
"Алания" (Владикавказ) – "Зенит" (Санкт-Петербург)
"Енисей" (Красноярск) – "Рубин" (Казань)
"Балтика" (Калининград) – "Динамо" (Москва)
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