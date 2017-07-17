ЦСКА стал автором уникального достижения

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ЦСКА стал автором уникального достижения

Победив в субботу "Анжи" в матче первого тура чемпионата России, московский ЦСКА стал автором уникального достижения.

Армейцы - единственная команда, начинавшая все 17 сезонов российской Премьер-лиги без поражений.

Стоит отметить, что за этот период ЦСКА шесть раз становился чемпионом России. | http://soccernews.ru

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2 Зенит Санкт-Петербург 1 3
3 Краснодар 1 3
4 Уфа 1 3
5 Ахмат 1 3
6 Ростов 1 1
7 Урал 1 1
8 Рубин 1 0
9 Анжи 1 0
10 Арсенал Тула 0 0
11 Динамо Москва 0 0
12 Локомотив Москва 0 0
13 Спартак Москва 0 0
14 Амкар 1 0
15 Тосно 1 0
16 СКА Хабаровск 1 0
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