Победив в субботу "Анжи" в матче первого тура чемпионата России, московский ЦСКА стал автором уникального достижения.

Армейцы - единственная команда, начинавшая все 17 сезонов российской Премьер-лиги без поражений.

Стоит отметить, что за этот период ЦСКА шесть раз становился чемпионом России. | http://soccernews.ru