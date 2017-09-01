ЦСКА стал единственным клубом в РФПЛ, не оформившим ни одного трансфера летом



Закрылось трансферное окно в России.

Единственным клубом Премьер-лиги, который не оформил ни один трансфер, стал ЦСКА.

Армейский клуб не купил и не арендовал ни одного футболиста.

При этом ЦСКА расстался с вратарем Сергеем Чепчуговым, защитником Никитой Черновым, хавбеками Зораном Тошичем, Сергеем Ткачевым и Алексеем Ионовым, а также форвардами Кириллом Панченко и Константином Базелюком.

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