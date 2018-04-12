ЦСКА сыграет с "Арсеналом" без Вернблума, Бистрович в основе



Стал известен состав ЦСКА на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала", сообщает официальный твиттер клуба.

Стоит отметить, что в заявку команды не попал шведский хавбек Понтус Вернблум. При этом лишь второй матч за армейцев проведет полузащитник Кристиян Бистрович, который выйдет в основе.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса

запасные: Помазун, Миланов, Витинью, Щенников, Натхо, Жамалетдинов, Хосонов.

Матч ЦСКА - "Арсенал" начнется в 22:05 мск. В первой встрече российский клуб проиграл на выезде со счетом 1:4.

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