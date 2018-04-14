ЦСКА сыграет с "Уфой" без Дзагоева, но с Вернблумом и Фернандесом

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ЦСКА сыграет с "Уфой" без Дзагоева, но с Вернблумом и Фернандесом

ЦСКА отправился в Уфу, где 15 апреля сыграет в матче 26-го тура чемпионата России с одноименным клубом, сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что на матч на полетел полузащитник Алан Дзагоев, получивший повреждение в матче с "Арсеналом" (2:2). Зато в состав попали защитник Марио Фернандес и хавбек Понтус Вернблум, восстановившиеся после травм.

Полностью список из вылетевших в Уфу футболистов выглядит так:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Фёдор Чалов.

Матч "Уфа" - ЦСКА начнется в 16:30 мск.

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