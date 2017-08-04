ЦСКА сыграет в квалификации Лиги чемпионов с "Янг Бойз", "Хоффенхайм" - с "Ливерпулем"

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ЦСКА сыграет в квалификации Лиги чемпионов с "Янг Бойз", "Хоффенхайм" - с "Ливерпулем"

Состоялась жеребьевка четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов-2017/18.

Путь представителей лиг
"Истанбул" Турция - "Севилья" Испания
"Янг Бойз" Швейцария - ЦСКА Россия
"Наполи" Италия - "Ницца" Франция
"Хоффенхайм" Германия - "Ливерпуль" Англия
"Спортинг" Португалия - "Стяуа" Румыния

Путь чемпионов
"Карабах" Азербайджан – "Копенгаген" Дания
АПОЭЛ Кипр – "Славия" Чехия
"Олимпиакос" Греция – "Риека" Хорватия
"Селтик" Шотландия – "Астана" Казахстан
"Хапоэль" Беер-Шева, Израиль – "Марибор" Словения 

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