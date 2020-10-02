ЦСКА сыграет в Лиге Европы с загребским "Динамо", "Фейеноордом" и "Вольфсбергом"

Стали известны соперники московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы.

Армейцы в квартете K сыграют с загребским "Динамо", "Фейеноордом" и "Вольфсбергом".

Первый тур группового этапа ЛЕ запланирован на 22 октября.

В прошлом сезоне ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и вылетел из турнира.

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