ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в РПЛ
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Химками" в матче 15-го тура РПЛ.
ЦСКА - "Химки" - 0:0
ЦСКА - Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Фукс, Обляков, Дзагоев (Чалов, 46), Мухин, Зайнутдинов (Бохинен, 90), Заболотный, Эджуке (Яковлев, 74).
"Химки" - Лантратов, Тихий, Филин, Стоинович, Набиуллин, Боженов (Сабович, 65), Идову, Дагерстоль, Кухарчук (Долгов, 62), Мирзов, Адеми.
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