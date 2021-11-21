ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в РПЛ

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ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в РПЛФото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Химками" в матче 15-го тура РПЛ.

ЦСКА - "Химки" - 0:0

ЦСКА - Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Фукс, Обляков, Дзагоев (Чалов, 46), Мухин, Зайнутдинов (Бохинен, 90), Заболотный, Эджуке (Яковлев, 74).

"Химки" - Лантратов, Тихий, Филин, Стоинович, Набиуллин, Боженов (Сабович, 65), Идову, Дагерстоль, Кухарчук (Долгов, 62), Мирзов, Адеми.

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