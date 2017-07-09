ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром"

Сегодня в товарищеском матче московский ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью 1:1. "Быкам" удалось уйти от поражения за минуту до истечения основного времени поединка.

ЦСКА - "Краснодар" - 1:1

Голы: Дзагоев, 12 - 1:0, Вандерсон, 89 - 1:1.

ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес (Набабкин, 75), Натхо (Кучаев, 80), Вернблум, Головин, Дзагоев (Жамалетдинов, 64), Витиньо (Оланаре, 82).

Напомним, травму в этой игре получил Смолов. | soccernews.ru