ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и лишился шансов на еврокубковую весну

В рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Европы ЦСКА поделил очки с "Лудогорцем".

Таким образом, "армейцы" лишились шансов на выход из группы. За тур до конца стадии ЦСКА занимает в группе последнее место, набрав два очка.

ЦСКА - "Лудогорец" 1:1

Голы: Кешерю, 66 - 0:1, Чалов, 75 - 1:1

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Фернандес, Дивеев, Карпов (Бийол, 76), Бистрович, Кучаев (Дзагоев, 54), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов.



"Ференцварош" - "Эспаньол" 2:2

Голы: Шигер, 23 - 1:0, Мелендо, 31 - 1:1, Шкварка (пен), 90 - 2:1, Дардер, 90 - 2:2

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