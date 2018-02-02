ЦСКА сыграл вничью с "Нордшелланном" в товарищеском матче

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ЦСКА сыграл вничью с "Нордшелланном" в товарищеском матче
ЦСКА в товарищеском матче разошелся миром с датским "Нордшелланном".

Единственный гол армейцев в этой встрече забил новичок армейцев Ахмед Муса.

ЦСКА (Россия) – "Норшелланн" (Дания) – 1:1.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Витиньо, Дзагоев, Головин, Муса

Не пропустите: Муса забил гол в первом же матче за ЦСКА. | http://soccernews.ru

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