ЦСКА сыграл вничью с "Ньюкаслом" в товарищеском матче, "Оренбург" взял верх над "Рубином"

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ЦСКА сыграл вничью с "Ньюкаслом" в товарищеском матче, "Оренбург" взял верх над "Рубином"

В рамках подготовки к весенней части сезона российские клубы продолжают проводить товарищеские матчи.

В субботу, 16 февраля, московский ЦСКА сыграл с "Ньюкаслом". "Сороки" открыли счёт благодаря голу экс-форварда "Зенита" Саломона Рондона, но у армейцев нашёлся ответ на это - результативный удар удался Абелю Эрнандесу.

"Ньюкасл" – ЦСКА - 1:1

Голы: Рондон, 16 - 1:0, Эрнандес, 41 - 1:1.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов, Эрнандес.

"Ньюкасл": Дарлоу, Йедлин, Шер, Ласселс, Лежен, Баррека, Кенеди, Ки Сон Ен, Диаме, Альмирон, Рондон.

В другом матче "Оренбург" оказался сильнее казанского "Рубина".

"Оренбург" - "Рубин" - 2:0

Голы: Кулишев, 49 - 1:0, автогол, 58 - 2:0.

"Оренбург": Фролов, Сиваков, Козлов, Чуканов (Шахов, 66), Алвеш, Самошников, Бреев, Кулишев, Бидловский, Маляров, Галаджан (Кипиани, 70).

"Рубин": Коновалов, Абдуллин, Степанов, Агапов, Останин, Калинин, Башкиров, Коновалов, Подберёзкин, Давиташвили, Шекари. 

Удаление: Чуканов (66).

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