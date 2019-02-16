ЦСКА сыграл вничью с "Ньюкаслом" в товарищеском матче, "Оренбург" взял верх над "Рубином"
В рамках подготовки к весенней части сезона российские клубы продолжают проводить товарищеские матчи.
В субботу, 16 февраля, московский ЦСКА сыграл с "Ньюкаслом". "Сороки" открыли счёт благодаря голу экс-форварда "Зенита" Саломона Рондона, но у армейцев нашёлся ответ на это - результативный удар удался Абелю Эрнандесу.
"Ньюкасл" – ЦСКА - 1:1
Голы: Рондон, 16 - 1:0, Эрнандес, 41 - 1:1.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов, Эрнандес.
"Ньюкасл": Дарлоу, Йедлин, Шер, Ласселс, Лежен, Баррека, Кенеди, Ки Сон Ен, Диаме, Альмирон, Рондон.
В другом матче "Оренбург" оказался сильнее казанского "Рубина".
"Оренбург" - "Рубин" - 2:0
Голы: Кулишев, 49 - 1:0, автогол, 58 - 2:0.
"Оренбург": Фролов, Сиваков, Козлов, Чуканов (Шахов, 66), Алвеш, Самошников, Бреев, Кулишев, Бидловский, Маляров, Галаджан (Кипиани, 70).
"Рубин": Коновалов, Абдуллин, Степанов, Агапов, Останин, Калинин, Башкиров, Коновалов, Подберёзкин, Давиташвили, Шекари.
Удаление: Чуканов (66).
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|26
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|7
|Вулверхэмптон
|26
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|Уотфорд
|26
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|Эвертон
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Лестер Сити
|26
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|27
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|Бернли
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|26
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|18
|Саутгемптон
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