ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" в матче 5-го тура чемпионата России

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ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" в матче 5-го тура чемпионата России

ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" в матче 5-го тура чемпионата России.

Отметим, что "армейцы" впервые в этом сезоне сыграли вничью и продлили свою серию без поражений до четырех игр кряду.

ЦСКА - "Сочи" - 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Васин, Шарлия, Мариу Фернандес, Бистрович (Бийол, 67), Влашич, Обляков, Ахметов (Ефремов, 84), Сигурдссон (Кучаев, 28), Чалов.

"Сочи": Джанаев, Калугин (Юрганов, 82), Кудряшов, Миладинович, Новосельцев, Набиуллин (Маргасов, 86), Лагатор, Цаллагов, Нобоа, Мостовой (Карапетян, 60), Полоз.

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