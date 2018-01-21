ЦСКА сыграл вничью с "Волеренгой" в товарищеском матче

Теги цска москваволеренга

ЦСКА сыграл вничью с "Волеренгой" в товарищеском матче
Московский ЦСКА в товарищеском матче разошелся миром с норвежской "Волеренгой".

ЦСКА Россия – "Волеренга" Норвегия – 0:0

ЦСКА (стартовый состав): Помазун, Олейников, Хосонов, Игнашевич, Тикнизян, Гордюшенко, Бистрович, Макаров, Чалов, Оланаре, Жиронкин.

Следующий матч армейцы проведут завтра, 22 января с датским клубом "Хорсенс".

Не пропустите: Рауш стал игроком московского "Динамо". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов