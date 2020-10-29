ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге Европы

В рамках второго тура групповой стадии Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо".

Напомним, что это вторая ничья "армейцев". ЦСКА идет в группе на втором месте, отставая от "Вольфсберга" на 2 очка.

ЦСКА - "Динамо" Загреб 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Фернандес (Бистрович, 84), Магнуссон, Зайнутдинов, Влашич, Обляков (Дзагоев, 80), Марадишвили, Кучаев (Ахметов, 81), Эджуке (Сигурдссон, 75), Чалов (Гайч, 74).

"Динамо" Загреб: Ливакович, Стоянович, Гвардиол, Перич (Кастрати, 81), Лауритсен, Иванушец (Якич, 66), Адеми, Маер, Франьич, Оршич, Петкович (Гавранович, 66).

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