ЦСКА теряет Алексея Березуцкого

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий травмировался в игре с "СКА-Хабаровск".

В одном из эпизодов в борьбе с соперником игрок подвернул ногу, после чего вынужден был покинуть поле на носилках. На 24-й минуте его заменил Георгий Миланов.

После первого тайма счет в матче 1:1.

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