ЦСКА теряет Алексея Березуцкого

Теги цска москваалексей березуцкий

ЦСКА теряет Алексея Березуцкого

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий травмировался в игре с "СКА-Хабаровск".

В одном из эпизодов в борьбе с соперником игрок подвернул ногу, после чего вынужден был покинуть поле на носилках. На 24-й минуте его заменил Георгий Миланов.

После первого тайма счет в матче 1:1.

Читайте также: Холодный выезд для москвичей: "СКА-Хабаровск" принимает ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов