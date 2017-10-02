ЦСКА теряет Березуцкого, Вернблума и Головина

В матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы" травмировались сразу три игрока ЦСКА.

В лазарете армейцев оказались защитник Василий Березуцкий, а также хавбеки Понтус Вернблум и Александр Головин.

Как сообщает официальный сайт клуба, у Березуцкого диагностирована травма икроножной мышцы левой голени, у Вернблума - глубокая рваная рана, а у Головина - частичное повреждение связок правого голеностопного сустава.

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