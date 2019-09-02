ЦСКА теряет Бийола и Ахметова

Сразу два игрока ЦСКА угодили в лазарет по итогам матча восьмого тура РПЛ против тульского "Арсенала".

Сообщается, что во время игры с "канонирами" травмы получили полузащитники Яка Бийол и Ильзат Ахметов.

Степень серьёзности повреждений и сроки восстановления футболистов станут известны после прохождения медобследования.

20-летний Бийол в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 8 матчей и сделал 1 ассист. В активе 21-летнего Ахметова 8 игр, 1 гол и 1 результативная передача.

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