ЦСКА теряет Дивеева

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму на тренировке.

Как сообщает сайт клуба, у 21-летнего футболиста выявили повреждение голеностопного сустава.

Таким образом, Дивеев пропустит два матча на сборах в Испании - против "Мурсии" и "Ла-Униона".

В этом сезоне на счету футболиста один гол и один ассист в 20 играх.

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