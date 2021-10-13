ЦСКА теряет Дивеева

Фото: инстаграм Дивеева/Автор неизвестен

Защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев из-за травмы пропустит около двух-трех недель, сообщает Sport24.

Напомним, что игрок травмировался в игре отбора к ЧМ-2022 между командами России и Словении (2:1). Ранее сообщалось, что в на медицинском обследовании у Дивеева была выявлена травма одной из мышц таза средней тяжести.

В нынешнем сезоне Дивеев сыграл 10 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол.

Также не пропустите: У Умярова серьезная травма голеностопа. | http://soccernews.ru