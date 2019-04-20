ЦСКА теряет Дивеева и Бекао

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ЦСКА теряет Дивеева и Бекао

Сразу два защитника ЦСКА Игорь Дивеев и Родриго Бекао выбыли из строя из-за травм. Оба получили повреждения во время матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"У Дивеева тяжёлое сотрясение мозга, у Бекао травма голеностопа, будет дальнейшее медицинское обследование", - сказал гендиректор армейского клуба Роман Бабаев.

Напомним, что Бекао был заменён в перерыве на Виктора Васина, а Дивеев после столкновения с Яка Бийолом не смог подняться самостоятельно, после чего его унесли с поля на носилках.

Сроки восстановления футболистов станут известны позднее.

Не пропустите: Васин сыграл в матче РПЛ впервые с декабря 2017 года. | http://soccernews.ru 

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