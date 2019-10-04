ЦСКА теряет двух защитников

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ЦСКА теряет двух защитников

Во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы против "Эспаньола" получили травмы сразу два защитника ЦСКА.

Из строя выбыли Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон. Их участие в ближайшем поединке РПЛ с "Ростовом" пока под вопросом.

Как заявил наставник армейцев Виктор Гончаренко, в пятницу оба футболиста пройдут медицинское обследование. По его итогам будут определены сроки восстановления россиянина и исландца.

В текущем сезоне Дивеев сыграл 12 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 ассист. В активе Магнуссона 13 игр и 2 гола.

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