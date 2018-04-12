ЦСКА теряет Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала" и был заменен в первом тайме.

В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 27-летний Дзагоев провел за ЦСКА 35 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

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