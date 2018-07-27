ЦСКА теряет Дзагоева

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев травмировался в игре за Суперкубок России против "Локомотива".

Напомним, что Дзагоев получал травму в матчи открытия ЧМ-2018.

На 14-й минуте его сменил Георгий Щенников.

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