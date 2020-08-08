ЦСКА теряет Дзагоева и Влашича

Сразу два полузащитника московского ЦСКА выбыли из строя из-за травм.

Еще до матча с "Химками" мышечное повреждение получил Никола Влашич, поэтому в заявке на игру его не оказалось.

Уже в ходе встречи проблемы с задней поверхностью бедра возникли у Алана Дзагоева. Хавбек попросил замену в начале второго тайма.

Сроки восстановления обоих футболистов станут известны по итогам углублённого медицинского обследования.

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