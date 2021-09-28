ЦСКА теряет Эджуке

Теги цска москвачидера эджукетравмыалексей березуцкий

ЦСКА теряет Эджуке

Фото твиттер ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке выбыл из строя из-за травмы.

23-летний футболист получил повреждение ноги в концовке матча 9-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода" (2:0).

Сроки восстановления нигерийца станут известны после прохождения им углублённого медицинского обследования.

"Как я понял, у него просто свело ногу. В ближайшее время всё узнаем, но не думаю, что у него что-то серьёзное", - прокомментировал травму подопечного главный тренер армейцев Алексей Березуцкий.

В текущем сезоне Эджуке сыграл за ЦСКА 9 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Отец Бохинена рассказал о проблемах с адаптацией сына в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Компания из ОАЭ готова выкупить долг "Барселоны"

Компания из ОАЭ готова выкупить долг "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов