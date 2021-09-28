ЦСКА теряет Эджуке

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Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке выбыл из строя из-за травмы.

23-летний футболист получил повреждение ноги в концовке матча 9-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода" (2:0).

Сроки восстановления нигерийца станут известны после прохождения им углублённого медицинского обследования.

"Как я понял, у него просто свело ногу. В ближайшее время всё узнаем, но не думаю, что у него что-то серьёзное", - прокомментировал травму подопечного главный тренер армейцев Алексей Березуцкий.

В текущем сезоне Эджуке сыграл за ЦСКА 9 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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