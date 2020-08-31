ЦСКА теряет Федора Чалова
Нападающий ЦСКА Федор Чалов выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба сборной России.
Футболист покинул расположение молодежной сборной из-за проблем с коленным суставом. Форвард обойдется без операции, но будет вынужден пройти курс лечения в течение нескольких дней.
22-летний Чалов является воспитанником ЦСКА, провел за клуб 128 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 24 результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Форвард ЦСКА Шкурин отказался приезжать в Беларусь до ухода Лукашенко с поста президента. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с приоритетными трансферами на выход
-
"Наполи" отказался от трансфера Николы Влашича
-
Кингсли Коман рассказал, почему он не может вернуться в ПСЖ
-
Гнабри будет играть за "Баварию" под номером Рибери
-
Раджа Наингголан вернется в "Интер"
-
Дани Себальос близок к переходу в "Арсенал"
-
"Фиорентина" хочет вернуть в Италию бывшего форварда "Милана" Пентека
-
ЦСКА теряет Федора Чалова
-
Давид Силва заразился коронавирусом
-
Официально: Златан Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"
-
Месси пропустил первую тренировку "Барселоны" при Кумане
-
Артуро Видаль намерен разорвать контракт с "Барселоной"
-
Несколько ведущих игроков ПСЖ могли заразиться коронавирусом
-
3
"Манчестер Сити" согласовал условия контракта с лидером обороны "Наполи"
-
В Испании назвали даты матчей между "Барселоной" и "Реалом"
-
Генрих Мхитарян стал полноценным игроком "Ромы"
-
Левандовски высказался о победе Иммобиле в борьбе за "Золотую бутсу"
-
В РПЛ может быть изменен лимит на легионеров
-
Джорджо Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру
-
В новом клубе Миранчука произошла вспышка коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22