ЦСКА теряет Федора Чалова

Нападающий ЦСКА Федор Чалов выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба сборной России.

Футболист покинул расположение молодежной сборной из-за проблем с коленным суставом. Форвард обойдется без операции, но будет вынужден пройти курс лечения в течение нескольких дней.

22-летний Чалов является воспитанником ЦСКА, провел за клуб 128 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 24 результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.

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