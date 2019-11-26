ЦСКА теряет Гогуа

Защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа травмировался на тренировке своей команды. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

"Он неудачно упал и повредил ключицу, но самое главное, что не сломал её. Сейчас он тренируется в щадящем режиме, но в ближайшие дни, думаю, вернётся в общую группу", - сказал агент.

Участие Гогуа в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Лудогорца" находится под вопросом.

В текущем сезоне 25-летний ивуариец провёл за ЦСКА 5 матчей и забил 1 гол.

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