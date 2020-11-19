ЦСКА теряет Игоря Дивеева

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев выбыл из строя из-за травмы. Футболист получил травму лица в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций за сборную России против Сербии (0:5).

"У Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня он пройдёт дообследование в расположении клуба, после которого медицинский штаб ЦСКА примет решение о тактике и сроках лечения игрока", - говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

В нынешнем сезоне 21-летний Дивеев провел за ЦСКА 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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