ЦСКА теряет Карпова



Защитник ЦСКА Вадим Карпов получил травму головы в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1).

"Все хорошо, жить буду. Сотрясение, где-то неделю буду восстанавливаться", - приводят слова Карпова российские СМИ.

Из-за травмы футболист может пропустить матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (24 ноября).

17-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб пять матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. | http://soccernews.ru