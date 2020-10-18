ЦСКА теряет Карпова. Футболист покинул поле в крови

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов выбыл из строя из-за травмы. Футболист получил удар локтем в лицо от нападающего московского "Динамо" Вячеслава Грулева в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

Карпов покинул поле в крови, у него подозрение на перелом носа. В ближайшее время защитник пройдет медицинское обследование, которое определит сроки восстановления.

18-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за московский клуб 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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