ЦСКА теряет Марио Фернандеса

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ЦСКА теряет Марио Фернандеса

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

27-летний футболист получил повреждение задней поверхности бедра в матче 21-го тура чемпионата России против "Урала", вследствие чего досрочно покинул поле.

"Марио получил повреждение на ровном месте. Думаю, он сможет сыграть только в апреле" - сказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В этом сезоне Фернандес сыграл за ЦСКА 31 матч и сделал 3 ассиста. | http://soccernews.ru

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