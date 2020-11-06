ЦСКА теряет Марио Фернандеса

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение задней поверхности бедра в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Фейеноордом" и был заменен в первом тайме. В ближайшее время Фернандес пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 30-летний Фернандес провел за ЦСКА 13 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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