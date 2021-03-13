ЦСКА теряет Марио Фернандеса

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ЦСКА теряет Марио Фернандеса

Правый защитник московского ЦСКА Марио Фернандес выбыл из строя из-за травмы.

В ходе матча 22-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" 30-летнему футболисту наступили на голову. Он покидал поле на носилках.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за армейцев 20 матчей и сделал 1 ассист.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 2 очка.

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