ЦСКА теряет Миланова

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов травмировался в матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

25-летний болгарин неудачно приземлился в ходе игры, после чего покинул поле на носилках.

В этом сезоне Миланов сыграл за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах.

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