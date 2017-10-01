ЦСКА теряет очки в матче с "Уфой"

Московский ЦСКА после разгрома в Лиге чемпионов от "Манчестер Юнайтед" должен был реабилитироваться перед собственными болельщиками в матче против "Уфы", которая в своей истории только один раз сыграла с армейцами вничью, остальные же встречи проиграла. Несмотря на то, что соперник считался удобным, легкой жизни ЦСКА никто не обещал. Команда Гончаренко в этом сезоне очень нестабильна, может выдать отличный матч, а уже в следующем туре мучиться в игре против аутсайдера. Проблемы в атаке дают о себе знать довольно часто, к ним добавляются и ошибки в обороне.

"Уфа" приехала в Москву в первую очередь за одним очком, гости старались не пропустить, поэтому сразу отошли к своим воротам, предпочитая игру на контратаках. Также уфимцы старались прессинговать соперника в центре поля, мешая игрокам ЦСКА развивать свои атаки. В целом же начало поединка прошло в невысоком темпе, команды обменялись несколькими ударами, но назвать их опасными было нельзя. Витиньо стрелял с дальней дистанции и попал в защитника, а у гостей пробивал Стоцкий с разворота – мяч полетел мимо ворот.

Ближе к середине тайма активизировалась "Уфа", которая провела несколько атак, заставив дважды вступать в игру Акинфеева. Сначала Стоцкий разыграл свободный удар, а затем пробил с 20, Игорь мяч поймал. Через минуту вратарь ЦСКА снова среагировал на удар в касание от Стоцкого, который замыкал фланговый прострел от Игбуна. Живоглядов пытался сыграть на добивании, но и ему пробить Акинфеева не удалось.

ЦСКА же в первом тайме ничего так и не создал, действуя в атаке довольно академично. Во второй половине игры армейцы заиграли активнее, практически сразу же должен был забивать Витиньо, но мяч после его удара приняла на себя штанга. Тут же Головин попал в защитника, когда попытался добить игровой снаряд в ворота.

Хозяева поля заставили "Уфу" прижаться к своим воротам, моментов у ворот Акинфеева больше не возникало, но и сами армейцы снова на некоторое время ушли в тень. Территориальное преимущество они никак не могли воплотить в прицельный удар. Кроме того, ЦСКА из-за травмы потерял Вернблума, швед пошел в подкат, после чего соперник упал ему на ногу. Потеря Понтуса может сказаться на игре армейцев в ближайших матчах, так как качественно заменить его довольно сложно.

Время шло, а на табло так и горели нули, ЦСКА попытался вырвать победу в концовке: Фернандес отлично пробивал в правый угол после навеса Головина, но мяч пролетел рядом с левой штангой, а затем Чалов заработал пенальти, получив по ногам от Табидзе. Арбитр назначил пенальти, несмотря на протесты гостей, но подошедший к "точке" Натхо пробил бесхитростно, позволив Беленову стать героем этой встречи.

ЦСКА снова теряет очки в игре с середняком, упустив шанс обойти "Краснодар" и подняться на третье место в турнирной таблице.

ЦСКА – "Уфа" 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий (Игнашевич, 46), Щенников, Вернблум (Миланов, 76), Кучаев, Натхо, Головин, Жамалетдинов (Чалов, 69), Витиньо.

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Табидзе, Тумасян, Аликин, Живоглядов, Йокич, Пауревич, Ванек (Карп, 84), Сысуев (Обляков, 67), Игбун (Фатаи, 79).

Нереализованный пенальти: Натхо, 88

Вячеслав Горбачев

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