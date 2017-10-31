ЦСКА теряет полузащитника перед матчем с "Базелем"

Полузащитник Хетаг Хосонов не сможет сыграть в матче Лиги чемпионов с "Базелем".

Как сообщает источник, Хосонов получил три предупреждения в трех играх юношеской лиги УЕФА и заработал одноматчевую дисквалификацию. Выяснилось, что дисквалификация распространяется и на Лигу чемпионов.

Отметим, что хавбек отправился на игру в Швейцарию вместе с командой.

Матч "Базель" – ЦСКА пройдет сегодня, 31 октября. Начало игры – в 22.45 по московскому времени. | http://soccernews.ru