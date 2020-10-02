ЦСКА теряет Щенникова
Левый защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя из-за травмы.
По информации Metaratings, 29-летний футболист получил на тренировке повреждение приводящей мышцы бедра.
На восстановление российскому фулбеку потребуется от 3 до 4 недель.
В этом сезоне Щенников сыграл за ЦСКА 9 матчей, результативными действиями не отличался.
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