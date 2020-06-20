ЦСКА теряет Шкурина

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ЦСКА теряет Шкурина

Стала известна причина отсутствия форварда ЦСКА Ильи Шкурина в заявке на игру против "Зенита".

Сообщается, что 20-летний игрок повредил заднюю поверхность бедра, из-за чего пропустит около месяца.

ЦСКА приобрел Шкурина в январе текущего года за 0,5 миллиона евро.

За "армейцев" игрок провел три игры, однако результативными действиями не отличился.

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