ЦСКА теряет Васина

Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" и был заменен в середине первого тайма.

В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки восстановления.

В этом сезоне 29-летний Васин провел за ЦСКА 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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