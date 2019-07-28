ЦСКА теряет Васина

Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя из-за травмы.

Футболист травмировался в матче 3-го тура чемпионата России с "Локомотивом". В середине первого тайма Васин столкнулся с форвардом "железнодорожников" Эдером и не смог продолжить встречу.

В ближайшее время игрок армейцев пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.

30-летний Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. Всего за московский клуб он провел 65 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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