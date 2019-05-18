ЦСКА теряет Влашича

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич травмировался в середине второго тайма матча 29-го тура РПЛ против "Ахмата".

21-летний хорват хромая покинул поле, на 62-й минуте его заменил Такума Нисимура.

"По поводу Влашича пока не знаю, предварительно - ушиб коленного сустава. Насколько серьёзно, узнаем завтра", - сказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В текущем сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

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