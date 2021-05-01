ЦСКА теряет Влашича

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ЦСКА теряет Влашича Фото: Денис Тырин, ЦСКА

Хавбек ЦСКА Никола Влашич травмировался в игре против "Уфы" (1:1).

Степень серьезности повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В этом сезоне на счету Влашича 12 голов и 6 ассистов в 34 играх.

За два тура до конца ЦСКА занимает в РПЛ пятое место.

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ЦСКА потерял очки в матче с "Уфой"

ЦСКА потерял очки в матче с "Уфой"

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