ЦСКА теряет Влашича

Фото: Денис Тырин, ЦСКА

Хавбек ЦСКА Никола Влашич травмировался в игре против "Уфы" (1:1).

Степень серьезности повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В этом сезоне на счету Влашича 12 голов и 6 ассистов в 34 играх.

За два тура до конца ЦСКА занимает в РПЛ пятое место.

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