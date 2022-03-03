ЦСКА теряет Заболотного

Фото инстаграм Антона Заболотного

Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный травмировался во время матча 1/8 финала Кубка России против "Сочи" (2:1).

"Я не владею полной информацией, возможно, будет обследование, как я понял, он почувствовал (дискомфорт) в приводящей мышце, может быть, что-то серьёзное, может, нет, узнаем", - сказал главный тренер армейцев Алексей Березуцкий.

В текущем сезоне Заболотный сыграл за ЦСКА 19 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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