ЦСКА теряет Зайнутдинова

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ЦСКА теряет Зайнутдинова

Полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов выбыл из строя из-за травмы.

Характер повреждения и сроки восстановления 22-летнего футболиста пока неизвестны.

Хавбек травмировался, играя за сборную Казахстана в Лиге Наций против Литвы.

Минувшим летом ЦСКА купил Зайнутдинова у "Ростова" за 2 миллиона евро.

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