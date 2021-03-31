ЦСКА теряет Зайнутдинова

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Хавбек ЦСКА Бактиер Зайнутдинов не сможет помочь своему клубу в течении двух недель, Футболист будет проходить курс восстановления от травмы плеча, сообщает "Чемпионат".

"Сроки восстановления Бактиера составляют от двух недель и более. Врачи будут смотреть, как протекает восстановление и будет ли уходить воспаление. МРТ ему сделали во вторник", - заявил агент полузащитника Евгений Новиков.

Напомним, проблему у футболиста начались в сборной Казахстана. Тогда федерация обвинила "армейцев" в том, что они знали о повреждени игрока, но все равно заставляли его играть. После этого один из чиновников Федерации Футбола Казахстана заявил, что футболист симулировал травму, чтобы не играть в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Францией (0:2).

В текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 18 матчей и забил один гол.