ЦСКА – "Тосно" - 6:0, "Арсенал Тула" – "Спартак" - 0:1 (обзоры)

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ЦСКА – "Тосно" - 6:0, "Арсенал Тула" – "Спартак" - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 19-го тура чемпионата России.

ЦСКА – "Тосно" - 6:0 

"Арсенал Тула" – "Спартак" - 0:1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 ЦСКА Москва 19 35
3 Спартак Москва 19 34
4 Зенит Санкт-Петербург 18 33
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 19 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
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