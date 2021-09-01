ЦСКА трогательно попрощался с Влашичем

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала ролик, посвященный хорватскому полузащитнику Николе Влашичу, который перешел в лондонский "Вест Хэм".

"Никола влюбил в себя красно-синие сердца и показал нам частичку футбольной магии. Эти эмоциональные моменты останутся с нами, несмотря ни на что. Спасибо, Никс", - говорится в описании ролика на официальном канале ЦСКА в ютубе.

"Вест Хэм" заплатил за 23-летнего Влашича 30 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2026 года.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 года, провел за клуб 108 матчей, забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.

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