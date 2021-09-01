ЦСКА трогательно попрощался с Влашичем

Теги цска москваникола влашичвест хэм юнайтед

ЦСКА трогательно попрощался с Влашичем

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала ролик, посвященный хорватскому полузащитнику Николе Влашичу, который перешел в лондонский "Вест Хэм".

"Никола влюбил в себя красно-синие сердца и показал нам частичку футбольной магии. Эти эмоциональные моменты останутся с нами, несмотря ни на что. Спасибо, Никс", - говорится в описании ролика на официальном канале ЦСКА в ютубе.

"Вест Хэм" заплатил за 23-летнего Влашича 30 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2026 года.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 года, провел за клуб 108 матчей, забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.

Не пропустите: ЦСКА отдал Гайча в аренду в испанский клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бельерин вернулся в Испанию

Бельерин вернулся в Испанию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов