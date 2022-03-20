ЦСКА уничтожил "Рубин" в РПЛ
Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен
Московский ЦСКА на своем поле разгромил "Рубин" в матче 22-го тура РПЛ.
ЦСКА - "Рубин" - 6:1
Голы: Языджи, 5 - 1:0, Гбамен, 11 - 2:0, Медина, 24 - 3:0, Карраскаль, 26 - 4:0, Кучаев, 38 - 4:1, Языджи, 67 - 5:1, Языджи (пен), 86 - 6:1.
ЦСКА - Акинфеев, Фернандес, Щенников (Магнуссон, 46), Дивеев, Бийол, Обляков, Гбамен, Зайнутдинов (Яковлев, 65), Медина, Карраскаль (Эджуке, 80), Языджи (Ахметов, 90).
"Рубин" - Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Самошников, Бакаев (Фаттахов, 71), Кварацхелия (Тесленко, 87), Ломовицкий, Кучаев (Апшацев, 86), Мусаев, Онугха (Кузнецов, 78).
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