ЦСКА уничтожил "Рубин" в РПЛ

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ЦСКА уничтожил "Рубин" в РПЛ

Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен

Московский ЦСКА на своем поле разгромил "Рубин" в матче 22-го тура РПЛ.

ЦСКА - "Рубин" - 6:1

Голы: Языджи, 5 - 1:0, Гбамен, 11 - 2:0, Медина, 24 - 3:0, Карраскаль, 26 - 4:0, Кучаев, 38 - 4:1, Языджи, 67 - 5:1, Языджи (пен), 86 - 6:1.

ЦСКА - Акинфеев, Фернандес, Щенников (Магнуссон, 46), Дивеев, Бийол, Обляков, Гбамен, Зайнутдинов (Яковлев, 65), Медина, Карраскаль (Эджуке, 80), Языджи (Ахметов, 90).

"Рубин" - Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Самошников, Бакаев (Фаттахов, 71), Кварацхелия (Тесленко, 87), Ломовицкий, Кучаев (Апшацев, 86), Мусаев, Онугха (Кузнецов, 78).

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